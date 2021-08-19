برلماني: أكثر من مليون وأربعمائة ألف أسرة استفادوا من مشروع صكوك الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بدور وزارة الأوقاف في المساهمة في المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

ووجه أباظة التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على النجاحات الكبيرة التي يحققها مشروع صكوك الأضاحي؛ خصوصًا بعد أن بلغ إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام مئة واثنين وأربعين مليونًا ونصف المليون جنيه، وأن جملة المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة بلغت مليونًا وأربعمئة وثلاثة وخمسين ألف أسرة، ووفر المشروع ألفًا وأربعمئة وثلاثة وخمسين طنًّا من اللحوم المشفاة، ووفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة، وإعطاء أنموذجًا شديد التميز للانضباط والشفافية في العمل الخيري.

ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة، هذا المشروع بأنه واحد من المشروعات المهمة التي تحقق مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع المصريين في أروع صوره، مؤكدًا أن هذا المشروع أصبح يحظى بثقة كبيرة من المصريين الذين لا يترددون لحظة على المشاركة فيه بعد حرص وزير الأوقاف على الإشراف بنفسه على هذا المشروع ووجود شفافية ومصداقية من جميع المشرفين عليه من القيادات ومديرى مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية وتوزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين الحقيقيين من أهالينا البسطاء والفقراء من هذا الشعب.

وطالب النائب وزيرَ الأوقاف بالتفكير في مشروعات مماثلة أخرى؛ لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة، لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكل من يستحقونها من المصريين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا يتوانى لحظة عن توفير حياة كريمة لجميع المصريين في جميع المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، معربًا عن ثقته في قدرة الدكتور محمد مختار جمعة بفكره المستنير وجهوده الوطنية والمخلصة في الاستجابة لمطلبه.