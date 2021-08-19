متحدث"الكهرباء": إنشاء 15 مركز تحكم شبكات جهد متوسط للعمل بشكل أتوماتيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

صرح الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إنشاء 15 مركز تحكم شبكات الجهد المتوسط، بحيث ينقل المركز بشكل أتوماتيكي لباقي الشبكات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ إنشاء وتحديث تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة– تحكم القناة– تحكم الإسكندرية– تحكم الدلتا).

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجرى حاليًا أيضًا إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى، كما تم الانتهاء أيضًا من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين نحو 1،3 مليار جنيه.

وأكد أنه تم توقيع عقد؛ لإنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه مصري.

وأشار إلى أنه سيتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي 228 محطة؛ منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59.5 جيجاوات؛ للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب، والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية..