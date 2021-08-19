تاجر يذبح صديقه وارتفاع عدد ضحايا انتحار الثانوية لـ 6 جثث .. النشرة المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

غدر الصحاب.. كشف غموض العثور على جثة شاب مذبوحًا داخل بيارة صرف في قنا

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض واقعة العثور على جثة شاب مذبوحًا داخل بيارة صرف، بعد تغيبه منذ يومين، بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.

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انتحار طالبة ومحاولة أخرى بعد ظهور نتيجتها بالثانوية العامة في المنوفية

أقدمت فتاة في المرحلة الثانوية، مساء اليوم الثلاثاء، على الانتحار قفزًا من الطابق السادس بعقار في مدينة الليان، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وقد توفيت في الحال، ونقلت سيارة الإسعاف جثمانها إلى مستشفى سرس الليان.

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انتحار طالب في قنا بعد ظهور نتيجته بالثانوية العامة

أقدم طالب في المرحلة الثانوية بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، على الانتحار، بعد سويعات قليلة من ظهور نتيجة الثانوية العامة.

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بسبب رسوبها الثانوية العامة.. طالبة تُلقي نفسها من الطابق الخامس

أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس في منطقة المرج.

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طالبة تقفز من شرفة الطابق الثاني بسبب مجموعها في الثانوية العامة

سجلت محافظة الدقهلية، ثاني محاولة انتحار طالبة بالثانوية العامة بقرية السماحية في أجا، ما أدى إلى إصابتها باشتباه كسر بالفقرات القطنية.

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بسبب نتيجة الثانوية.. طالبة تلقي بنفسها من أعلى سطح منزل بالدقهلية

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك عقب قفزها من أعلى سطح المنزل محل سكن أسرتها بقرية "برقين" في الدقهلية، بعد حصولها على 60% بالثانوية العامة.

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حالة جديدة.. انتحار طالبة بسبب نتيجة الثانوية العامة في المنوفية

سجلت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، ثاني حالة انتحار طالبة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي تناولت "حبة الغلة" السامة.

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"الليلة الأخيرة في المقر الجديد".. كواليس ضبط عصابة السفر الوهمي بالجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل خارج البلاد في الجيزة.

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"استغلوا حاجة الناس".. السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة متهمين بالاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى بالقضية.

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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ"خلية المرابطون 2" الإرهابية لـ 24 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة في القضية المعروفة بـ "المرابطون 2"، لجلسة 24 أغسطس لسماع الشهود.

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25 أغسطس.. نظر طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد بتهمة نشر أخبار كاذبة

حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 25 أغسطس الجاري، لنظر طلب رد قاضي محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين.

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إخلاء سبيل صاحب النسانيس الهاربة في حدائق الأهرام بكفالة 3 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مالك النسانيس الهاربة بحدائق الأهرام بكفالة 3 آلاف جنيه.

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شنقًا وصعقًا وبالسم.. 7 ضحايا في الثانوية العامة الجديدة بمحافظات مصر

أقدم عدد من طلاب الثانوية العامة على الانتحار، بالشنق وتناول السم، والقفز من الشرفات، فيما لقي طالب حتفه صعقًا بالكهرباء، وتوفيت طالبة بالمنوفية داخل لجنة الامتحان إثر إصابتها بأزمة قلبية، وتناولت أخرى شريط من عقار الترامادول المخدر لعجزها عن الحل.

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