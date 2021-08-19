شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: زيادة عدد المدارس اليابانية خلال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مالك الرفاعى مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إنه حتى العام الدراسى 2020 – 2021 كان عدد المدارس اليابانية 43 مدرسة فقط، ولكن مع بداية العام الدراسى الجديد سيكون هناك 48 مدرسة مصرية يابانية، حيث إن عدد المدارس يزيد، وضم إضافة مدرسة مصرية يابانية في العريش بشمال سيناء، لافتا إلى أنه حتى العام الدراسى الماضى كان عدد الطلاب في المدارس اليابانية 10 آلاف طالب، وخلال العام الدراسى الجديد سيصل عدد الطلاب إلى 11 ألف طالب موزعين على 48 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المدارس اليابانية متوزعة على 25 محافظة، موضحا أنه عند إنشاء المشروع في عام 2016 كان الهدف إنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية وتقديم خدمات المدرسة اليابانية في 100 مدرسة حكومية أخرى.

ولفت إلى أنه سيكون لدينا 35 مدرسة حكومية سندخل فيها أنشطة المدارس المصرية اليابانية ولكن ليس بشكل موسع وستظل مدرسة حكومية، موضحا أن المدارس المصرية اليابانية تابعة لوزارة التربية والتعليمية وتطبق مناهج مصرية الجديدة.