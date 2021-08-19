شكرا لقرائتكم خبر عن "رب ضارة نافعة".. أسامة الأزهرى لأصحاب المجاميع الضعيفة: لا تجعلوا الآمال تتحطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنه يوجه رسالة عاجلة لكل من خاض الميدان ودخل الامتحانات وجاءت النتيجة خلاف ما يتوقع، لافتا إلى أنه "رب ضارة نافعة" فلا يجعلوا الآمال تتحطم وقد يكون هناك نجاح، ولا يجعلوا الحدث يدمر معنوياتهم، ويتجاوزوا الآثار السلبية.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه على الأسرة والجيران والأصدقاء يساعدوا الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات التي كانوا يتمنوها.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، لمن حصلوا على مجاميع ضعيفة: "أتشرف أكون في خدمتكم وداعم لكم".

من ناحية أخرى، قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن رب العالمين أوحى لسيدنا موسى "وذكرهم بأيام الله" ومن مبادئ الأنبياء أن يذكروا أقوامهم بأيام الله التي شهدت أحداث عظيمة، مثل مبدأ الأيام التاريخية التي لها منعطفات تاريخية في تاريخ الأمم وشهدت توفيقا كبيرا.

وأشار، إلى أنه في تاريخ المصريين أننا نتحدث عن انتصار السادس من أكتوبر وكيف استردينا أرضنا وقهرنا العدو، وهذا المعنى مهم في حياة الأمم والأفراد، حيث أنه تستطيع الأمم والأفراد أن يتجاوزوا المحن والصعاب إذا استعادوا الطاقة.

وذكر أن أعظم يوم من أيام الله في بنى إسرائيل أن نجاهم من فرعون ونجا الله فيه سيدنا موسى، مشيرا إلى أنه من السنن النبوية المشرفة صيام يوم عاشورا لأنه شهد توفيقا لنبيه وقومه، حيث الرسالة المستخلصة هي "أيام التوفيق".



ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن صيام يوم عاشوراء كفارة لكل الذنوب السنة الماضية، حيث من السنة صوم يومي تاسوعاء وعاشوراء.