مدير معهد بحوث القطن: مصر تنتج "قطن ملون" أعلى جودة على مستوى العالم

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن القطن في أصله كان ملونا وبعد ذلك ظهرة طفرة اللون الأبيض وعمت أرجاء العالم، نظراً لسهولة صبغتها، وعودة الأقطان الملونة الآن نظراً لزيادة الطالب العالمى عليها، موضحاً أن مصر من الدول العريقة في صناعة الأقطان، تمكنت الآن من خلال توصلها لبعض التراكيب الوراثية لزراعة القطن الملون، وتابع: "من أجل تصنيع غزول خضراء وذهبية من القطن الملون".

وأضاف "مسعد"، خلال اتصال هاتفى برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تمكنت من إنتاج قطن ملون يعد أعلى جودة عالمياً.