شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث القطن: مصر تنتج "قطن ملون" أعلى جودة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن القطن في أصله كان ملونا وبعد ذلك ظهرة طفرة اللون الأبيض وعمت أرجاء العالم، نظراً لسهولة صبغتها، وعودة الأقطان الملونة الآن نظراً لزيادة الطالب العالمى عليها، موضحاً أن مصر من الدول العريقة في صناعة الأقطان، تمكنت الآن من خلال توصلها لبعض التراكيب الوراثية لزراعة القطن الملون، وتابع: "من أجل تصنيع غزول خضراء وذهبية من القطن الملون".
وأضاف "مسعد"، خلال اتصال هاتفى برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تمكنت من إنتاج قطن ملون يعد أعلى جودة عالمياً.
وأوضح "مسعد"، أن أفضل درجة بلغ لها العالم في القطن الملون "20"، بينما مصر تمكنت من رفع الجودة حتى "40"، وتابع: "رغم أن القطن الملون أقل جودة من الأقطان البيضاء إلا أن مصر تمكنت من الوصول إلى التراكيب الوراثية التي جعلتها تستطيع إنتاج قطن ملون أعلى جودة على مستوى العالم".