شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تنسيق الجامعات 2021.. الأعلى للجامعات الخاصة يراجع الحدود الدنيا للقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اجتماعا، الأسبوع المقبل لمراجعة الحدود الدنيا للقبول، بالجامعات الخاصة، وذلك فى ظل تراجع وانخفاض مجاميع الطلاب الثانوية العامة ووضع حدود جديدة لمجاميع القبول بالجامعات الخاصة.

وأوضح الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لـ"الخليج 365"، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة مرهون بنتائج الثانوية العامة ووفقا لشرائح المجموع، مؤكدا أنه لن يضار أى طالب بالتنسيق، خاصة وأن العملية ستكون حسابية بحته.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه من المتوقع تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة وفقا لمجموع الطلاب بالثانوية العامة، متابعا: "على سبيل المثال الأعوام الماضية كانت المجاميع مرتفعة، وكان يتم احتساب أعلى شريحة وتحديد نسبة القبول وفقا النتيجة وإعداد الطلاب وبالتالى تحديد نسبة التنسيق، موضحا أن التنسيق سيشهد انخفاضا مقارنة بالأعوام الماضية.