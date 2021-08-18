شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يختتم "رسالة فرح" خلال عظته الأسبوعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من المقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.

وأكمَل قداسة البابا تواضروس الثاني سلسلة "رسالة فرح" من خلال النصف الثاني من الإصحاح الرابع لرسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي تناولها على مدار 9 أسابيع بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 23 من يونيو الماضي بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وصولًا إلى الحلقة التاسعة والأخيرة من السلسلة في عظة اليوم.