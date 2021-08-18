شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة، وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى المستشار عزت أبو زيد سلام، بمناسبة صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 21 أغسطس الجارى.

وتضمنت التهنئة الدعاء لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد بالتوفيق في منصبه الجديد، وأن يسدد الله على طريق الحق والعدل خطاه في قيادة هيئة النيابة الإدارية لتحقيق دورها الدستوري المنشود كأحد الهيئات القضائية المساهمة في تحقيق العدالة.