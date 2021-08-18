شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة لـ"إكسترا نيوز": طرح 5 ملايين جرعة سينوفاك بمراكز التطعيم أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه تم إضافة عقار جديد أكثر فعالية ضمن بروتوكول علاج أعراض كورونا، موضحة أن هذا العقار الجديد لا يناسب كل الحالات، ولكن يتم إعطاؤه لحالات معينة قد يؤثر الفيروس عليها بالسلب، وتحتاج لهذا العقار، لافتة إلى أن الـ 5 ملايين جرعة سينوفاك التى يتم تصنيعها محليا سيتم طرحها في مراكز التطعيم أول سبتمبر.

وأضافت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن متوسط حالات الإصابات بكورونا المترددة على المستشفيات هذا الأسبوع أكثر من الأسبوع الماضى، موضحة أنه من المتوقع بداية الموجة الرابعة لكورونا فى أول سبتمبر المقبل.

ولفتت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أن الجرعات المتوالية للقاح كوورنا يتم استيرادها وبدأ وصوله، حيث إنه من المستهدف أن يتم تطعيم 400 إلى 800 ألف مواطن يوميا، وبالتالي زادت عدد مراكز التطعيم، وتم اتخاذ استعدادات ضخمة لزيادة المستهدف من التطعيم ، بجانب التسهيل على المواطنين خلال إجراءات التطعيم.

وأشارت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أنه سيتم تطعيم الطلاب من 18 سنة وهم طلاب الجامعات سواء طلاب جديد أو طلاب قدامى من خلال مستشفيات الجامعية ونقط ثابتة، بجانب تطعيم العالمين في وزارة التعليم والتعليم العالى بالجرعة الأولى والثانية قبل بداية العام الدراسى.