شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على أسعار الجامعات الخاصة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة، بدأ طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، فى البحث عن أسعار الجامعات الخاصة، وفيما يلى يقدم الخليج 365 قائمة أسعار الجامعات الخاصة:-

أسعار الجامعة المصرية الروسية:-كلية طب وفم الأسنان 57000

كلية الصيدلة pharm d 41000

كلية الصيدلة pharm d clinical 44500

كلية الهندسة 30000

الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات " برنامجى علم البيانات والذكاء الاصطناعى" 24000

الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 21000

أسعار ومصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياكلية تكنولوجيا المعلومات 30000

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة العربية والشعبة الإنجليزية 32000

اللغات والترجمة 24000

الآثار والإرشاد السياحى 18000

التربية الخاصة 16000

مع إضافة 1000 جنيه للساعات الإضافية بكل تخصص

كلية الطب البشرى 120000 و3000 الساعات الإضافية

طب وجراحة الفم والأسنان 94000 و2000 جنيه للساعات الإضافية

الصيدلة 72000 و2000 للساعات الإضافية

العلاج الطبيعى 65000 و1500 للساعات الإضافية

التكنولوجيا الحيوية 55000 و1000 للساعات الإضافية

تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية 36000 و1000 الساعات الإضافية

التمريض 22000 و1000 الساعات الإضافية

الهندسة 55000 و 1500 الساعات الإضافية

أسعار ومصروفات جامعة 6 أكتوبركلية الطب والجراحة 125000

كلية طب الأسنان 100000

كلية الصيدلة برنامج الفارم 85000

كلية الصيدلة برنامج الفارم والصيدلة الإكلينيكية 95000

كلية العلاج الطبيعى 70000

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 40000

كلية التمريض 25000

كلية الهندسة 60000

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35000

كلية الفنون التطبيقية 40000

كلية الاقتصاد قسم انجليزى 40000

كلية الاقتصاد قسم عربى 30000

كلية اللغات والترجمة قسم انجليزى 30000

كلية اللغات والترجمة باقى الأقسام 250000

كلية الإعلام وفنون الاتصال 350000

كلية التربية " رياض أطفال – خاصة - علم نفس" 20000

كلية التربية " عربى –انجليزى- حاسب آلى –المانى" 250000

كلية السياحة والفنادق 20000

أسعار ومصروفات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل96000 لكل الأقسام العلوم والهندسة ولم تشهد زيادة عن العام الماضى