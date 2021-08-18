شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: اختيار رضا عبدالسلام رئيسا لإذاعة القرآن الكريم لكفاءته وتوجه الدولة بدعم أصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، واهتمامه بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، ودعم حقهم فى الترقي للمناصب القيادية، جاء قرار حسين زين رئيس الهيئة تماشيا مع تلك التوجيهات بتولى رضا عبدالسلام رئاسة إذاعة القرآن الكريم.

وأضافت: "كما جاء اختياره لمعيار الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم، حيث يشغل رضا عبدالسلام منصب كبير مذيعي القرآن الكريم و عمل في الإذاعة لمدة 30 عاما قدّم خلالها العديد من البرامج الإذاعية، ويعد أول مذيع من أصحاب الهمم الذي يتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم".

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن الفترة القادمة ستشهد أيضا اختيارات من أصحاب الهمم الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية لتولى مناصب قيادية ويمتلكون القدرة على التطوير وتحسين مستوى العمل.