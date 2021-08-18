شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الخاصة: درجة الثانوية تمثل 70% من المجموع للالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حلمى الغر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة يقل قليلا عن الجامعات الحكومية بحدود 1 أو 2%، والجامعات الأهلية تنخفض عنه 5%.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه للالتحاق بالجامعات الأهلية يجب المشاركة في اختبار القدرات للحصول على المجموع الاعتبارى، مشيرا إلى أن درجة الثانوية العامة تمثل 70% من المجموع الاعتبارى والامتحان يمثل 30%.

وأشار إلى أن الرقم الذى يتم تحديده هو الحد الأدنى للتقدم، ولكن نختار أعلى المتقدمين، مضيفا أن النتيجة تظهر على الموقع الذى يجرى التسجيل عليه، حيث الامتحان واحد يتم عمله أكثر من مرة أون لاين للمساواة، ويمكن الدخول في أكثر من اختبار.

وذكر أن المنح الدراسية في الجامعات الأهلية تحددها وزارة التعليم العالى، وهي عبارة عن منح تدفع الوزارة تكليفها للجامعات وسيعلن عنها الأسبوع المقبل وسيكون هناك عدد كبير من المنح.