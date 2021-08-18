شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى دبلومات بعد تكفل "حياة كريمة" بها: "مصدقتش.. وأشكر الرئيس السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ندى حربى الأولى على الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية، تعليقا على تكفل مبادرة "حياة كريمة" بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى: "مصدقتش.. ومبادرة حياة كريمة اتصلوا بى وأن الرئيس السيسى وجه بتكفلهم بمصاريف دراستى وتوفير فرصة عمل".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان: "أشكر الرئيس السيسى وربنا يبارك فيه وأشكر مبادرة حياة كريمة، والحمد لله أساعد نفسى في دراستى والعمل لأساعد والدى"، مردفة: "فرصة العمل أثناء الدراسة أيضا".

يذكر أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتكفل مبادرة حياة كريمة بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد، ابنة محافظة أسوان، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99٪؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021.



وقررت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتي انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة على توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة، وذلك تكريمًا لتفوقها العلمي.