شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر اليوم الأربعاء، القرار الجمهورى رقم 255 لسنة 2021 بتعيين المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن سلام رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك خلفا للمستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة السابق، والذى استمرت رئاسته للهيئة لمدة عامين على التوالى.

ويكون العمل بالقرار اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس 2021.

جدير بالذكر أن المستشار عزت أبو زيد من مواليد 1 سبتمبر 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام 1974.

والتحق المستشار عزت أبو زيد بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.

كما عمل بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.