تتولى الرقابة على قرارات المنظمات الدولية.. السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وتضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ١٩٧٩ برقمی (۲۷ مکررا ، ۳۳ مكررا ) ، نصها الآتي : مادة (٢٧ مكررا).

ونصت المواد المضافة إلى القانون، أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

مادة (33 مكررا) :

لرئيس مجلس الوزراء، أن يطلب من المحكمة الدستورية العليـا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار اليها في المادة (٢٧ مكررا) ، أو بالالتزامات المتربية على تقيدها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتناء به، وترجمة معتمدة له ويحب أن يبين فـي الطلب النـص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.