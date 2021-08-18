سفير بلجيكا بالقاهرة يشيد بتطور مدينة شرم الشيخ والطريق الدولي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، السفير فرانسوا كورنيه دي الزيوس، سفير بلجيكا بجمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات، وخاصة التعاون في مجال تنشيط السياحة بين البلدين.

ورحب محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء بزيارة سفير دولة بلجيكا هو وأسرته، إلى مدينة شرم الشيخ، ودعاهم للاستمتاع بالمقاصد السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، كما دعاهم لزيارة متحف شرم الشيخ، والقيام برحلة بحرية بمحمية رأس محمد، للاستمتاع بمنظر الشعاب المرجانية ومشاهدة الأسماك الملونة التي تتميز بها المنطقة.

وقدّم المحافظ شرحًا تفصيليًا لحدود المحافظة على الخريطة، والتي يتوافر بها الأمن والأمان على الرغم من اتساعها.

ومن جانبه رحب سفير دولة بلجيكا بدعوة محافظ جنوب سيناء، وأبدى سعادته لزيارة مدينة السلام، مشيرًا إلى أنه زار مدينة شرم الشيخ منذ ثلاثون عامًا وهو طالبًا، وأشاد بالتطور الهائل الذي لمسه بكافة قطاعات المدينة.

وقال السفير إنه فضّل أن يأتي إلى شرم الشيخ برًا، ليستمتع بالطبيعة الصحراوية الجذابة، مشيدًا بالطريق الدولي الجديد "القاهرة / شرم الشيخ" الذي سهل الرحلات البرية لكافة السياح البلجيك الذين يفضلون زيارة القاهرة وشرم الشيخ برًا، مؤكدًا أن الطريق آمن تمامًا.

وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ، السفير البلجيكي، درع المحافظة تكريمًا له، كما أهداه بعض الهدايا التذكارية، إضافة إلى كتاب بعنوان "بلجيكا على ضفاف النيل" لإحدى الأديبات من دولة بلجيكا تعبيرًا عن العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.