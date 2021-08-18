التطبيق نهاية سبتمبر.. "الأياتا": السعودية تعتمد وثيقة السفر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي على اعتماد وثيقة السفر الإلكترونية من "الاياتا"، كمنصة للتأكد من نتائج الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا للمسافرين المغادرين والقادمين، اعتبارًا من 30 سبتمبر المقبل.

ويمكن للقادمين والمغادرين اختيار بين تطبيق وثيقة السفر الإلكترونية من "الاياتا" (IATA Travel Pass) وتطبيق "توكلنا" (Tawakkalna)، الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ، لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

ويعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع السعودية، بشكل وثيق لتنشيط السفر الجوي وبشكل آمن ومريح، إذ كانت الخطوط العربية السعودية واحدة من الجهات الشريكة في مرحلة تطوير وثيقة السفر الإلكترونية من "الاياتا"، كما يجري العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وتطبيق "توكلنا"، لتطوير الوثيقة في المملكة وليكون الوسيلة المعتمدة للحصول على تصاريح مسبقة لدخول المملكة، حيث ستعمل الوثيقة على تبسيط وتعزيز الامتثال للمتطلبات الصحية للمسافرين ، الذين يدخلون السعودية والمساهمة في إعادة التشغيل الآمن لصناعة السفر والسياحة، والتي تعد رافداً هاماً لاقتصاد المملكة.

وقال ويلي والش، رئيس "الاياتا": "تعاوننا مع السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وتطبيق "توكلنا"، والخطوط السعودية على التزامنا باستعادة السفر الجوي الدولي للمنطقة والمملكة بأمان، وإن اعتماد المملكة للوثيقة الإلكترونية يسهم في تسريع اعتماد الحلول الرقمية، التي من شأنها تحقيق الإدارة الفعّالة لفحوصات فيروس كورونا وشهادات التطعيم، إذ أن الثقة التي أبدتها المملكة هي بمثابة مثال لابد لباقي الدول أن تحذو حذوه".

من جهته، أوضح عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذا التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يأتي ضمن تنظيم الأعمال والمسئوليات ومستوى الخدمات ووضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير، والاستفادة من قواعد البيانات والتقنيات الرقمية؛ فضلاً عن رفع كفاءة جودة الحياة للمستخدمين لتلك المنصات والمبادرات التي تتعلق بتسهيلات إجراءات السفر.

وأفاد أن الهيئة العامة للطيران المدني، تسعى إلى دعم منظومة توكلنا ، وتعزيز تعاونها مع اتحاد النقل الجوي الدولي للوصول إلى حلول رقمية متكاملة ، تشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة ، وتساعد في تحسين تجربة الراكب سواء المسافر داخل المطارات أو في دعم الخدمات اللوجستية ، التي تشمل الربط مع وسائل المواصلات والنقل الأخرى وتسهيل الإجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل.

وسيوفر التطبيق إمكانية الحصول على كافة المعلومات ومتطلبات السفر بدقة ، التي تفرضها جميع الوجهات بغض النظر عن وجهة الانطلاق، وسيشمل أيضاً دليلاً عن مراكز فحوصات كورونا ، ومراكز التطعيم المعتمدة، مما يجعل الأمر أكثر سهولة للعثور على هذه المراكز من مكان مغادرة المسافرين ، والذي يستوفي معايير الفحوصات ومتطلبات التطعيم لوجهتهم.

ويتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة من إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بشكل آمن إلى المسافرين، حيث ستعمل المنصة المتطورة التي تضم السجل العالمي للمعلومات ، والذي يديره الاتحاد، على التحكم الكامل بتدفق المعلومات الضرورية بين المسافرين ومختلف الأطراف المعنية ، بما يجعل من تجربة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة.