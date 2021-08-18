رحاب تطلب الخلع: "زوجي مش بيركبني غير التوك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت رحاب. ح، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "زوجي مش بيركبني غير التوك توك".

تروي رحاب .ح، 29 سنة، موظفة: "تزوجت منذ عامين من ع.ب، 33 سنة، محامٍ أثناء فترة الخطوبة أوهمني بالحياة الزوجية السعيدة وبعد الزواج تفاجأت بإنسان بخيل وأناني وعيشني حياة عذاب بيأخذ راتبي يعطيني ثمن المواصلات فقط حتى أذهب إلى العمل وأجرة التاكسي من وجهة نظر زوجي حرام".

أضافت الزوجة: "زوجي قرر ترك شقة الزوجية لتوفير الإيجار وأقمنا مع أسرته وحماتي وبناتها بهدلوني ويتشاجرون معي باستمرار بدون سبب و حماتي أخذت الشبكة من دولابي بدون علمي وعندما سألتها قالت شلتها عندي لأنه مال ابني، و بناتها يأخذون ملابسي وعندما اعترض تقول كله من خير ابني وزوجي لم يحميني".

استكملت: "في يوم عند عودتي من العمل شاهدنى زوجي نازلة من تاكسي سالفة ثمنه من زميلتي تشاجر معي في الشارع وتعدى عليا بالضرب وأنا أشعر بأنه يستمتع بذلي وغضبت وذهبت إلى أسرتي و فكرت مع نفسي وقررت الانفصال ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 122 لسنة 2021 ومازالت الدعوى منظورة".