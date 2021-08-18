السيرة الذاتية للمستشار عزت أبو زيد رئيس النيابة الإدارية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن سلام، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من السبت المقبل

وصدر القرار الجمهوري رقم 355 لسنة ٢٠٢١ بتعيين المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن سلام.

ويستعرض موقع الخليج 365 على النقاط التالي السيرة الذاتية للمستشار عزت أبو زيد..

- من مواليد ١ / ٩ / ١٩٥.

- حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام١٩٧٤.

- التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.

- تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.

- عمل بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني.

- عمل وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.