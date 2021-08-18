رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار عزت أبوزيد بتعيينه رئيسًا لـ"النيابة الإدارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المستشار عزت أبو زيد سلام بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ٢١ أغسطس الجاري ٢٠٢١.

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وأضافت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء "نسأل المولى عز وجل أن يوفقه الله في منصبه الجديد وأن يسدد الله على طريق الحق والعدل خطاه في قيادة هيئة النيابة الإدارية لتحقيق دورها الدستوري المنشود كأحد الهيئات القضائية المساهمة في تحقيق العدالة".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.