شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: إنشاء 6 موانئ و4 مناطق اقتصادية على مساحة 460 كيلو مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الاستثمارات الجديدة بالمنطقة ستخلق فرص عمل، وتحقق تنمية على أرض الواقع، مبينا أن المنطقة الاقتصادية تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 460 كم2 بما يعادل 460 مليون متر.

أضاف زكي، في مداخلة متلفزة لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تستهدف توطين صناعات محددة في مصر، بجانب التنمية التي ستخلقها، متابعا: "أهم مشروع تم إطلاقه العام الماضى وبدأ التنفيذ به بالفعل، هو مشروع البتروكيماويات بالعين السخنة، في إطار سعي الدولة المصرية لتحويل منطقة السخنة مركزا عالميا في صناعة الكيماويات بالشرق الأوسط، وهذا المجمع بتكلفة 7.5 مليار دولار، وهناك أيضا مشروعات أخرى كثيرة".

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يجرى حاليا بشكل مكثف دراسة إنشاء منطقة استثمارية لتصنيع السيارات في منطقة شرق بورسعيد، قائلا: "نعد الصيغة النهائية لمشروعين استثماريين جديدين في ميناء شرق بورسعيد لمناقشتهما واعتمادهما في مجلس النواب قريبا، ووقعنا في الأسبوع الماضي اتفاقية محطة صب جاف خاصة بالغلال لخدمة المصانع التي تخدم السوق المحلي والتصدير لإفريقيا".

وأشار إلى ازدهار حركة التداول بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية رغم تأثر الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، مردفا: "نعمل على التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لخدمة القنطرة شرق وعمق سيناء في نقل البضائع، والدولة المصرية مهمته بتطوير كل الموانئ وتحقيق التكامل بينهما لتحقيق الازدهار في الاستثمارات المختلفة، كما أننا نجهز لإنشاء منطقة لوجيستية جديدة في العين السخنة بمساحة تصل إلى 200 ألف مترا".

وأكمل: "سيتم الانتهاء من مجمعين صناعيين في عام 2025 بمنطقة العين السخنة، وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية، فهذا الملف استغرق وقت طويل لأسباب كثيرة، ولكن تم الانتهاء من مرحلة تغيير الرؤى ونجحت الدولة المصرية في الوصول إلى توافق جيد مع الجانب الروسى في شهر يونيو الماضى، والجانب الروسى كان لديه بعض الطلبات بالتوسع في المنطقة الاقتصادية خارج بورسعيد، بالإضافة إلى عدد من التسهيلات للتوسع في الاستثمارات، والحكومة وفرت تسهيلات كثيرة لجذب ودعم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية للقناة خاصة الجانب الروسى".

وأشار إلى تواجد من جنسيات مختلفة لإنشاء المناطق الصناعية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الهولندي، كما سيزور وفد ضخم من الجانب الروسى مصر في 29 أغسطس لزيارة المنطقة الاقتصادية وبحث التنفيذ الفعلى للمنطقة الروسية بمصر.