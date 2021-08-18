شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يعلن استئناف رحلات الطيران التجارى مع 6 دول بينها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء الكويتى، فى اجتماع استثنائى، اليوم الأربعاء، إعادة تسيير رحلات الطيران التجارى مع كل من مصر والهند وبنجلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، بحسب "كونا".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن إعادة تسيير الرحلات مع تلك الدول يأتي مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

يذكر أن قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن مجلس الوزراء قرر دخول المسافرين المحصنين غير الكويتيين شريطة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات (فايزر) و(أسترازينكا-أكسفورد) و(موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج مشركة ن (جونسون آند جونسون).

وأضافت أن الاشتراطات الصحية لدخول غير الكويتيين تتضمن إجراء فحصي (بي.سي.آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، الذي يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، أما الفحص الأخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان، أن الفئات العمرية المستثناة من التطعيم لدخول الكويت هي الفئة العمرية دون 16 عاما، أما الفئات المستثناة من إجراء فحص (بي.سي.آر) فهي دون الـ 6 سنوات.