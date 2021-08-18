شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى تعليقا على حساب الإفتاء بـ"تيك توك": محتوانا سيطرد المحتوى الرديء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء تقدم خدمة للجمهور، مشيرا إلى أن هناك من طبعها الاستقامة، وهناك أيضاً من يريدون "الهزار"، بالإضافة إلى وجود التطرف والمتطرفين وتكون تعليقاتهم تحمل طابع السخرية، كما أن هناك لجانا تسخر من أجل الهجوم. وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "بصفة عامة مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير للغاية وخاصة مع انتشار الهواتف الذكية، ولها تأثير على عقلية وثقافة الناس، ولن يكون من الإحسان الإحجام عن المشاركة في تلك المواقع بشكل عام".

وشبه أمين الفتوى المحتوى الذي سيتم تقديمه عبر حساب دار الإفتاء على "تيك توك" بالعملة، فقال: "الفكرة في المحتوى الذي سنقدمه على تيك توك، وسنقدم محتوى سيزاحم، وإيماننا أن عملتنا الصحيحة ستطرد العملات المزيفة، والعملة الصحيحة ستطرد العملة الرديئة".

وتابع: "الحياة الزوجية مبنية على الرحمة والمودة، وعندما نصل لدرجة الطلاق، والزوج والزوجة كل منهما لهما ذمة مالية، وخصوصية، وعلى الزوج مراعاة الذمة المالية لزوجته وألا يتعدى عليها، وليس من حقه طلب مالها منها طالما هو يصرف على البيت، لأن تحمله مصاريف البيت هو واجبه تجاه بيته". وكانت أعلنت دار الإفتاء المصرية، إنشاء حساب جديد لها لأول مرة على منصة تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، حيث أوضحت الدار إن سبب إنشائها هذا الحساب، من أجل مزيد من الوعى، ومن أجل المزيد من التواصل الفعّال.

وأكدت الدار، أن الحساب يهدف لنشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو، وكان أعلن فى وقت سابق، الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أمانة الإفتاء العالمية عقب انتهاء المؤتمر العالمي السادس للإفتاء تحولت إلى خلية نحل من أجل وضع خطة استراتيجية لبدء تنفيذ التوصيات والمشروعات المهمة التي تم الإعلان عنها في ختام المؤتمر.