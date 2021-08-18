شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: سد جوليوس نيريري يوفر الكهرباء لـ 50% من الشعب التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام الدين الريفى، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن تصميم سد جوليوس نيريري بتنزانيا تم بأياد مصرية بالكامل، وهناك خبرات كثيرة تم وضعها في أعمال تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب استشارية عالمية.

أضاف الريفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن 50% من الشعب التنزاني يعاني من عدم وجود كهرباء، وبهذا السد الكبير يمكن توليد الكهرباء لنصف الشعب التنزاني، مشيرا إلى أن المنطقة التي يبنى عليها السد هي في الأساس منطقة غابات، ويشقها النهر، وتم تأمين المنطقة في بداية إنشاء السد والتأقلم على البيئة رغم صعوبة تلك الأمور في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن 7000 مصري ومن جنسيات مختلفة يعملون في إنشاء سد جوليوس نيريري بتنزانيا، قائلا: "أنشأنا مدينة داخل الغابة لإنشاء السد، ونحن متواجدون في المنطقة بشكل دائم، ولدينا مولدات كهرباء".

وأشار إلى الانتهاء من بناء السد التنزاني في خلال عام ونصف أو عامين، ويتم تركيب 9 توربينات عملاقة في مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بدولة تنزانيا JNHPPK متابعا: "سيكون لنا دورا في إدارة المحطة الكهربائية بعد الانتهاء منها".

أعلنت وزارة الإسكان عن نجاح التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، فى البدء في أعمال تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بدولة تنزانيا JNHPP ،في حضور مسئولى وزارة الطاقة وشركة الكهرباء التنزانية.

وبحسب بيان الوزارة فإن تلك الخطوة تأتى بعد أن تم الانتهاء من الأعمال المدنية المؤهلة لتركيب أجزاء التوربينة الأولى، بينما يبلغ الإجمالى عدد 9 توربينات تصل سعة التوربينة الواحدة إلى 235 ميجا وات بإجمالي 2115 ميجا وات، وتجري الأعمال المدنية بها بالتوازى علي مدار اليوم دون توقف من خلال المهندسين والفنيين المصريين وأشقائهم من التنزانيين.