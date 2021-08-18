شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على تكليف الرئيس السيسي.. رئيس المخابرات يلتقى أبو مازن وبينيت لدعم التهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالقيام بجولة إلى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتم استعراض آخر المستجدات في الأراضى الفلسطينية، وثمن أبو مازن الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني.



الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل الوفد المصرى برئاسة الوزير عباس كامل

كما التقى كامل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ومستشاره للأمن القومي، حيث تم خلال اللقاء بحث الجهود المصرية لدفع عملية السلام وإجراءات الحفاظ على التهدئة بكافة الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى بحث آخر مستجدات العلاقات المصرية الإسرائيلية.