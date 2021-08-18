شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغانى: خرجت من البلاد ولم يكن بحوزتى أى أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، إنه خرج من أفغانستان حقنا للدماء، مضيفا: "خرجت من البلاد ولم تكن بحوزتى أى أموال"، وأضاف "غنى" فى خطاب له حول تطورات الوضع فى أفغانستان: لم نهزم وإنما هزمنا بالسياسة.

وتابع أشرف غنى: الشعب الأفغاني يريد الصلح وأحترم جهود كرزاى ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله، وأنا في الإمارات لكن سأعود إلى بلادى فى المستقبل القريب.

وقال الرئيس الأفغانى: أنا فى الإمارات حاليا وسأقدم تفاصيل ما جرى يوم سقوط كابل، وغادرت أفغانستان كما غادرها الملا عمر قبل 20 عاما.

وتابع أشرف غنى: لم أكن أملك سوى بعض الكتب وأخرجتها معى، لم أبيع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغنى أن رأس الحاكم مطلوب، مستطردا: أجبرت على الخروج من كابل وقررت ألا أكون سببا في إراقة الدماء في العاصمة، وأجبرت على الخروج من كابل وكان هناك من يبحث عنى، وكنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة.