شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الخاصة: نسعى لعقد بروتوكول مع "الصحة" لتخصيص مراكز تطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه تتم فى الوقت الحالي عملية تنظيم قبول الطلاب الجدد، وأن العام الدراسي سيبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة المحاضرات الجامعية داخل الجامعات، لإعادة اليوم الدراسى لطبيعته، وسيترتب عليه تطعيم الطلاب ضد كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "نحن في سبيلنا لعقد اتفاق مع وزارة الصحة لتخصيص مراكز للتطعيم داخل الجامعات، لتقليل نسبة حدوث العدوى، والاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب".

وقال: "الحد الأدنى للتقدم ستنخفض أسوة بما سيحدث في الجامعات الحكومية، ولم تحدد الأرقام بدقة، ولكن سيتم تحديدها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي من المقرر عقده قبل نهاية الشهر الجاري وأعتقد أن نسبة الطلبة التي ستلتحق بالجامعات الخاصة ستكون أكثر من السنوات السابقة نتيجة انخفاض المجاميع".