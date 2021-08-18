شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "تنسيق 2021" بمجاميع زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل بدء تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى السبت المقبل، وإنشاء 16 كلية وقسم للذكاء الاصطناعى خلال عامين، مما يؤكد أن شباب مصر مستعدون لعصر الرقمنة، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن لقاءات الرئيس السيسى تؤكد حرص الدولة على تحسين معيشة المواطنين، ودعوة وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا وإطلاق هاشتاج "معا نطمن".

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