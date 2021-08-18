شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إضافة عقار جديد أكثر فعالية ضمن بروتوكول علاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط الإنشائى لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجيه الرئيس بتوسيع نطاق خدمات الشهر العقارى للتوثيق المميز والسريع، إضافة إلى إعلان وزارة الصحة إضافة عقار جديد أكثر فعالية ضمن بروتوكول علاج أعراض كورونا، وتفاصيل فتح تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى السبت المقبل..





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء

الرئيس السيسى يتابع المخطط الإنشائى لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ويوجه بتوسيع نطاق خدمات الشهر العقارى للتوثيق المميز والسريع ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل فى المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقارى.





رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من الرئيس السيسي لأبو مازن تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى مدينة رام الله الفلسطينية وتل أبيب في زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام بينهما.





الصحة: إضافة عقار جديد أكثر فعالية ضمن بروتوكول علاج أعراض كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد والذى يساهم فى خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا فى نسخته الخامسة.





تظلمات الثانوية العامة 2021.. الإجراءات تبدأ بسداد 100 جنيه للمادة.. خطوات تقديم التظلمات بالوزارة.. خبير قانونى يوضح إجراءات الطعن أمام القضاء الإدارى.. و"الخليج 365" ينشر نموذج دعوى تصحيح ورقة الإجابة

انتهت الثانوية العامة بكل آلامها وأمالها منذ أمس، الموافق الثلاثاء 17 أغسطس، عقب إعلان النتيجة، حيث بدأت مرحلة جديدة من معاناة عدد من الأسر ممثلة فى تقديم التظلمات وإعادة تصحيح أوراق الإجابة التى تبدأ من اليوم وهو اليوم التالى من إعلان النتيجة وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





"الصحة" تتسلم 21.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا المعتمدة.. توزيع مليون جرعة من "سينوفاك فاكسيرا" على مراكز اللقاحات خلال أيام.. الوزارة تكشف ضوابط جديدة لتطعيمات المسافرين للخارج وطلاب الجامعات والمدارس

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إنشاء أيقونة خاصة بالمسافرين للخارج ضمن بوابة حجز اللقاح الإلكترونية التابعة للوزارة بدءا من غدا الخميس، علي أن يتم تحويل كل من سجل للسفر على الموقع قبل إنشاء الأيقونة لنفس اللينك ليتعاملوا معاملة المسجلين علي الأيقونة الجديدة.





مهربو المخدرات فى قبضة الأمن بمطار القاهرة.. رصد عدة محاولات تهريب للمواد السامة قبل العبور بها لداخل البلاد.. ضبط راكب أخفى الماريجوانا داخل الشيكولاتة.. وإحباط محاولتى تهريب 81 كيلو من نبات القات المخدر.. صور

رغم الحيل الماكرة الذي يلجأ لها مهربو المواد المخدرة للهروب من قبضة الأجهزة الأمنية والعبور بالبضائع خارج الدائرة الجمركية، إلا أن يقظة رجال الأمن بمطار القاهرة تتمكن دائما من رصد محاولات تهريب السموم بجميع أنواعها سواء الأقراص المدرجة بجدول المخدرات، أو النباتات المخدرة.





جامعة عين شمس تحقن مريضين بالضمور العضلى بالعلاج الجينى الأغلى فى العالم

أجرت جامعة عين شمس، اليوم، الأربعاء، من خلال مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة، عمليتين حقن لطفلين مرضى ضمور العضلات الشوكى، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكى مجاناً على نفقة الدولة، حيث تم اليوم حقن الطفلين مريم محمد سعيد خطاب من محافظة القاهرة و عمرها عام و 9 شهور والطفل مصطفى درويش مصطفى من محافظة القاهرة وعمره عام و4 أشهر.





أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ ”الخليج 365”.. الأولى علمى علوم: تنظيمى للوقت سر تفوقى.. الثانى: ختمت القرآن قبل إعلان النتيجة وسألتحق بالطب.. الأولى رياضة : وفاة والدى حفزتنى على إسعاد أسرتى

فرحة كبيرة عمت منازل أسر أوائل الثانوية العامة، منذ أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بمؤتمر صحفى النتيجة أمس الثلاثاء، ورجت الزغاريد منازل المتفوقين، وحرص ”الخليج 365”، على الحديث مع أوائل الثانوية العامة والتعرف منهم على خطواتهم المستقبلية بعد هذا التفوق، وسر الدعم المقدم لهم من أسرهم طوال فترة الدراسة بالثانوية العامة.





الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغانى أشرف غنى وأسرته

نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لاعتبارات إنسانية".





أكبر طالبة سنا فى الثانوية العامة.. "هناء": نفسى أدخل تربية وأشتغل مدرسة.. صور

استقبلت أسرة هناء موسى، أكبر طالبة سنا بالثانوية العامة فى محافظة الشرقية، شعبة الأدبى، خبر نجاحها بمجموع 61% بفرحة عارمة. وأعربت هناء موسى 41 عاما، عن سعادتها بناجحها، مؤكدة أنها بالتوفيق من الله نجحت فى تحقيق حلم كان مؤجل منذ سنوات، وأنها راضية بالمجموع الذى حصلت عليه، وأن لديها دور ثانى فى مادة اللغة الفرنسية، لأنها لم توفق فى الحل بسبب تعرضها لتوتر حيث كان وقت الامتحان ولادة شقيقتها فضلا عن عدم علمها أن وقت الامتحان ساعتين وليس 3 مثل باقى المواد.





قرود حدائق الأهرام مازالت هاربة.. والسكان: نقدم لهم الطعام من النوافذ.. صور

شغل هروب قردين من مالكهم بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة سكان المنطقة بالكامل، كما أثار موجه من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تداولت منذ قليل صورا للقرود أمام الشبابيك وعلى الأشجار، مؤكدين أنهم يقدمون لهم الطعام والمياه بعدما تأكدوا أنهم مسالمين.





غدا.. طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الزمالك يؤجل إعلان الصفقات والراحلين لنهاية الموسم

قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تأجيل اعلان الصفقات التي تم التعاقد معها رسميا لتدعيم صفوف الفريق الأول لنهاية الموسم، وتحديدا عقب حسم الزمالك لقب الدورى هذا الموسم رسميا تجنبا لعدم تركيز اللاعبين حاليا والانشغال بأمور الانتقالات قبل نهاية الموسم.





أزمات تقلص آمال الأهلى فى التتويج بالدورى الـ43.. بطل أفريقيا يعانى من الإجهاد.. لايعرف طريق شباك منافسيه فى غياب محمد شريف.. الأمان يغيب عن الدفاع بعد 23 هدفاً فى 31 لقاء..النتائج المخيبة تحاصر كتيبة موسيمانى

اشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب الأهلي قبل 3 جولات فقط من النهاية، ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.





المشرفة على الكرة النسائية بالجبلاية تؤكد: الأهلي والزمالك مهددان بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

كشفت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والمشرفة على كرة القدم النسائية السابقة، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بحرمان الأندية التي لا تملك فرق كرة قدم نسائية من الرخصة ليس بجديد ولا وليد اللحظة.