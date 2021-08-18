شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تضبط أدوية أورام ومناعة مهربة بمخزنين فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن مفتشو هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، عدة حملات تفتيشية، وذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، وفى ضوء الرصد والمتابعة المستمرة لضبط السوق الدوائي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الحملات تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة القاهرة به كميات من الأدوية بإجمالى 18800 عبوة، وكميات من المحاليل الوريدية بإجمالى 16 ألف زجاجة، والمستلزمات الطبية بإجمالى 92 ألف مستلزم طبي.

كما تم ضبط مخزن آخر غير مرخص يقوم على إدارته وتداول الأدوية به مجموعة من الأشخاص غير مصرح لهم بمزاولة مهنة الصيدلة، وتم ضبط 1000 عبوة من الأدوية المهربة والأدوية غير المسجلة التى تستخدم فى علاج الأورام وأمراض المناعة فيروس كورونا، ومبالغ مالية تقدر بـ2 مليون جنيه.