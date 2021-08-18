شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستهدف زيادة عدد مراكز لقاحات كورونا لـ 657 مركزا وللمسافرين 145 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بزيادة عدد مراكز اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا إلى 657 مركزا، وعدد المكاتب الخاصة بتطعيم المسافرين إلى 145 مركز، أما بالنسبة لطلاب الجامعات والمدارس، وتطعيمهم كل رئيس جامعة مسؤول عن تطعيم الطلاب بجامعته، مؤكدا أن الطالب يحصل على اللقاح دون الحاجة للتسجيل بمنظومة اللقاحات، حيث سيتم تسجيله من خلال المنظومة الجامعية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "وزارة الصحة ستوفر كل الأحهزة الخاصة بعملية التسجيل في عملية الطعوم وسيتم توفير الكوادر الطبية اللازمة في حالة الحاجة إلى دعم، وكل مركز بحثي سيكون فيه عيادة تطعيم ثابتة تتوفر بها كل الإمكانيات".

وقال: "بالنسبة لتطعيم الطلبة الجدد، فهم قبل الالتحاق بالجامعة يخضعون للفحص الطبي، وكل المستشفيات الطلبة على مستوى الجامعات سيخصص فيها عيادة لتطعيم الطلبة الجدد، وبنهاية شهر سبتمبر ستوفر وزارة الصحة الطعوم والأجهزة والكوادر الطبية اللازمة لإنجاح تلك المنظومة".

وتابع الدكتور محمد عبد الفتاح: "جزء من الكشف الطبي الذي سيحصل عليه الطالب الجديد، هو حصوله على اللقاح، ولن يحتاج إلى التسجيل قبل ذهابه للكشف أو الحصول على اللقاح، وفي النهاية سيتم تسجيله من خلال المنظومة الجامعية بمستشفيات الطلبة".