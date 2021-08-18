شكرا لقرائتكم خبر عن 22 أغسطس فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة بنها، اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ومشرفى المدن الجامعية ، ومديرى عموم المدن الجامعية ، والشؤون الطبية ، ورعاية الشباب.

وقال الدكتور تامر سمير، إن المجلس قرر فتح باب التقدم للمدن الجامعية اعتبارا من يوم 22 أغسطس الجارى وحتى يوم 24 سبتمبر القادم على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، على أن يتم إعلان نتائج قبول الطلاب فى الأول من شهر أكتوبر.

وأشار " سمير" إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى، وهى أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.

من جانبه، أضاف الدكتور جمال سوسة، أنه تقرر قبول 956 طالب وطالبة فى المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، بالإضافة إلى قبول 176 طالب بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالى ما سيتم قبوله هذا العام نحو 1132 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن المدن الجامعية تسعى لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية سواء فى السكن أو التغذية أو وسائل التريض والترفية، بالإضافة إلى المعاملة الراقية لأبنائنا الطلاب لاسيما وأن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية " أيزو ٩٠٠٠١ لسنة ٢٠١٥" فى الجودة الإدارية.

وأكد "سوسة"، أن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا، وأن يكون ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى، وألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق.

كما تتضمن الشروط أن يكون من الطلاب الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة ، وألا يكون قد انتهت إقامته بالمدينة الجامعية بسبب عدم سداده الرسوم المقررة إلا إذا تم تسوية المستحق عليه بالاضافة الى اثبات لياقة الطالب الصحية.