"قطع أثرية وحُفرة مُبطنة".. ليلة سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بأسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت وحدة مباحث سياحة وآثار أسوان بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القبض على عصابة تُنقب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أدفو.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث سياحة وآثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن المتهم وضبطه والأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وتبين وجود حفر مربع مبطن من الداخل بألواح خشبية ويوجد أسفله (عدد من القطع الأثرية الخاصة بمعبد إدفو).. وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر بقصد البحث عن الآثار.

كما أكدت التحريات قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن المتهم، حيث تبين عدم تواجده، وتم ضبط 4 أشخاص من القائمين بعملية الحفر وكذا الأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث عن الآثار بمشاركة المتهم الهارب "جاري تكثيف الجهود لضبطه".

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.