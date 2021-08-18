"الليلة الأخيرة في المقر الجديد".. كواليس ضبط عصابة السفر الوهمي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل خارج البلاد في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").. بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم زاعمين قدرتهم على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بموجب عقود عمل وهمية ومستندات مزورة.. وذلك من خلال شركة سياحية وهمية "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وقيامهم باتخاذها وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج له على شبكة الإنترنت، وأنهم اعتادوا تغيير مكان الشركة الوهمية للحيلولة دون ضبطهم، وقد تمكنوا جراء ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبتفتيشهم وتفتيش مقر الشركة، عُثر على 87 طلب الحصول على تأشيرة دخول لدول أجنبية بعضها خالي ومعدة للتزوير، 62 عقد عمل باللغة الأجنبية خالي البيانات ومنسوب لشركات بدول أجنبية ممهورين بخاتم لجهة أجنبية مزورين بالكامل، 2 أكلاشيه باسم شركتي سياحة، دفتر استلام نقدية بلغت جملة الأموال المحصلة به 250 ألف جنيه، كمية من المستندات الخاصة براغبي السفر- 4 هواتف محمولة- جهاز حاسب آلي محمول لاب توب، مبلغ مالي، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا تبين احتوائها على الدلائل التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم الاستدلال على 12 شخصًا من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.