بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية.. ضبط 79 ألف مطبوع تجاري بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالغربية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مسئولي مطبعة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بطباعة مطبوعات طبية وغذائية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، والتقابل مع مالك المطبعة، وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 79400 مطبوع لمنتجات غذائية وطبية، بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهة مالك المطبعة أقر بالمخالفات المشار إليها .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.