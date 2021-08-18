بناء على تكليف السيسي.. عباس كامل يلتقى أبو مازن وبينيت لدعم التهدئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالقيام بجولة إلى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل.

والتقى عباس كامل، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتم استعراض آخر المستجدات في الأراضى الفلسطينية، وثمن أبو مازن الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني.

والتقى كامل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ومستشاره للأمن القومي، حيث تم خلال اللقاء بحث الجهود المصرية لدفع عملية السلام وإجراءات الحفاظ على التهدئة بكافة الأراضي الفلسطينية، إضافة إلي بحث آخر مستجدات العلاقات المصرية الإسرائيلية.