هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة لعلاج الأورام والمناعة بمخزنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شن مفتشو هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، عدة حملات تفتيشية، انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة و أمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، وفى ضوء الرصد والمتابعة المستمرة لضبط السوق الدوائي.

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن غير مرخص بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة القاهرة به كميات من الأدوية بإجمالي ١٨٨٠٠ عبوة، وكميات من المحاليل الوريدية بإجمالي ١٦ ألف زجاجة، والمستلزمات الطبية بإجمالي ٩٢ ألف مستلزم طبي.

كما تم ضبط مخزن آخر غير مرخص يقوم على إدارته وتداول الأدوية به مجموعة من الأشخاص غير مصرح لهم بمزاولة مهنة الصيدلة، وتم ضبط ١٠٠٠ عبوة من الأدوية المهربة والأدوية الغير المسجلة التي تستخدم في علاج الأورام وأمراض المناعة فيروس كورونا، ومبالغ مالية تقدر بـ ٢ مليون جنيه مصري.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام هيئة الدواء المصرية بالعمل الرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء المصري.