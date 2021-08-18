بعد حجب نتيجة نجليه بالثانوية.. برلماني يوجه رسالة لوزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه نائب الشرقية حاتم عبدالعزيز، رسالة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد قرار حجب نتيجة نجليه بالثانوية العامة، أول أمس، بعد تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في رسالته التي كتبها علي صفحته الشخصية بـ"فيسبوك: "وزير التربية والتعليم أثبت بذلك القرار أنه لا يهمه الطالب المتفوق، متابعًا: إذا كان منصبي السياسي يتعارض مع مصلحتي أبنائي سأتخلى عنه".

وجاء نص الرسالة بالكامل كالتالي:

أبنائي الأعزاء دمتم لي فخرًا وعزًا وسندًا، لقد أسعدتموني وجعلتموني أشعر بالفخر، أحببتكم فأحببتموني، لجأت إليكم متمنيًا منكم التفوق فأهديتموني إياه، أنتم قطعة مني، بل أنتم كلي فحافظوا على أنفسكم وتأكدوا أنكم بفضل الله لمن المنصورين، لا تهابوا إلا الله وتأكدوا أن نصيبكم آتٍ إليكم لا محالة".

أبنائي الأعزاء:

"أسف لكم إن كان وضعي السياسي كان سببًا فيما حدث، آسف لكم كثيرًا، فأنتم أملي في الحياة، وحلم أسعى لتحقيقه، وواقع مفرح وملهم ومشجع، سأتخلى عن كل ما يزعجكم ويتسبب في قلقكم، فأنتم أهم عندي مني".

وتابع: "يا وزير التعليم الظلم ظلمات يوم القيامة، وليس هناك أهم من أولادي متعة حياتي، أبنائي أنا فخور بكم".

وكان حاتم عبدالعزيز، نائب الشرقية والد طالبي الثانوية العامة الذي تم حجب نتيجتهما بقرار من وزير التربية والتعليم، أكد أمس ترحيبه بقرار الوزير وعدم اعتراضه عليه".

وقال النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن أبناءه منذ المرحلة الابتدائية وهم متفوقون في دراستهم، ولم يكن متفاجئًا بتلك النتيجة التي حصلوا عليها، وتوقع أن يحصلوا على ٩٨٪؜ وليس ٩٦٪؜ ، لافتًا إلى أنه لم ينشر النتيجة على صفحته، ولكن بعض المحبين له جاملوه بالحصول على النتيجة، ونشروها على سوشيال ميديا.

وأوضح أنه لم يرتكب أي خطأ، خاصة أنه كأب من حقه أن يفرح بنتيجة أبنائه، كما أن التشكيك في نتيجتهم غير مقبول، فليس ذنبهم أنهم أبناء نائب، مشيرًا إلى أن شقيقهم الأكبر في الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان.​