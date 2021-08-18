الأعلى للمهندسين يؤيد الاستمرار في تنفيذ مشروع مستشفى النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، عرضا مفصلا عن مستشفى المهندسين بمدينة بدر. وطالب المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر في بداية الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على فقيد نقابة المهندسين الوزير حسب الله الكفراوي صاحب البصمة في تاريخ مصر العمراني "بحد وصفه"، مقدما خالص تعازيه لأسرته وتلاميذه ومحبيه.

وأشار الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق عضو المكتب الفني، إلى أن العرض يشمل أربعة محاور أساسية وهي أولا - عرض دراسة ترويجية للمشروع تشمل ماسوف يتم تقديمه للمستثمرين، ثانيا- تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، وثالثا- البرامج الزمنية والمراحل، ورابعا- استعراض دراسة الجدوى الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد سماحة مدير مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، أن المشروع اتضحت ملامحه وتم الإنتهاء من كافة الدراسات الخاصة به وإسناد العمل فيه لأقل سعر بعد عرض كافة تفاصيل التفاوض والترسية على المجلس الأعلى للنقابة.

وأيد أعضاء المجلس الأعلى بإجماع الآراء على الإستمرار في تنفيذ المشروع بما تم عرضه من نتائج.

وأكد المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، أن الاستمرار في تنفيذ المشروع يؤدي إلى نجاحه، مطالبا بتشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة الأقل سعرا والتي سيسند لها الأعمال.

وتابع ضاحي، أن الحراك الذي تم في ملف استثمار اصول النقابة المتوقفة منذ سنوات ليس الحراك الوحيد لهذا المجلس، ولكن هناك ملفات عديدة تسلمها مجلس النقابة الحالي وخرج فيها بنتائج تستحق الإشادة على رأسها ملف التعليم الهندسي الذي حظي باهتمام المجلس وأسفر هذا عن مخرجات لم تحدث في تاريخ النقابة.

وأكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين ضرورة حصر التجاوزات الغير اخلاقية والغير مهنية علي صفحات السوشيال ميديا المختلفة والتحقيق فيها ووافق المجلس الأعلى للنقابة أيضا بالإجماع علي تشكيل لجنة برئاسة المهندس عادل درويش عضو المجلس الأعلى ورئيس الشعبة الميكانيكية للتحقيق في التجاوزات التي تحدث علي السوشيال ميديا وتصل هذه التجاوزات إلى السب والقذف في حق زملائهم واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال ذلك.