شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 338 حالة إشغال بـ6 أحياء فى الجيزة خلال يوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المراكز والأحياء بمحافظة الجيزة مجهوداتها لضبط الشارع ورفع الإشغالات استجابة لشكاوي المواطنين الخاصة بوجود مخالفات للمحال العامة وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملة اشغالات مكبرة على شارع احمد بدوى والمقاهى بشارع اكتوبر بأبوالنمرس أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع .



حالات الإشغالات

كما شن حى الهرم حملة اشغالات على شوارع نبيل طه وعمرو بن العاص تم خلالها وإزالة التعديات والاشغالات علي حرم الطريق لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادرة 38 حالة إشغال متنوعة ما بين استاندات وكراسي وثلاجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ونفذ حى شمال الجيزة حملة إشغالات بقطاع البراجيل أسفرت عن مصادرة عدد 100 حاله اشغال متنوعة ما بين كراسي وموازين وشيش ومضبوطات أخرى، كما نفذ حى العمرانية حملة اشغالات مسائية علي شارع خاتم المرسلين وشارع الهرم أسفرت عن رفع 50 حاله اشغال للمقاهي والمحال ومصادرة عدد من الدراجات النارية خاصة بخدمة الدليفري لمحال للتعدي على أرصفة المشاة.

وفى جنوب الجيزة تم شن حملات لرفع الإشغالات شملت شوارع ربيع الجيزى وهمدان ومحطة قطار الجيزة ميدان الجيزة وجاري الاستكمال، وفى الطالبية تم تنفيذ حملة مسائية لكلبشة السيارات في شارع ترسا.



الإشغالات