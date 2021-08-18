شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسكن 37 أسرة من عزبة أبو قرن بوحدات مفروشة بالسلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، أعمال نقل وتسكين أهالى منطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، بوحدات مفروشة بالكامل في مدينة معا بالسلام، حيث واصل حى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته أعمال إخلاء وإزالة المنطقة وتوفير وسائل لنقل السكان لوحداتهم الجديدة بالتنسيق مع هيئة النظافة.

تسكين الأسر

وأكد اللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة، أنه تم نقل وتسكين 37 أسرة من أهالى العزبة، اليوم الأربعاء، إلى مدينة معا بالسلام، كما تم إخلاء وإزالة 9 عقارات، مشيرا إلى أنه يتم هدم العقار الذى يتم تسكين سكانه مباشرة .

ويتسلم السكان وحدات مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

المحافظة تسكن الأسر

وتم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4756 أسرة مستحقة، ويتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط، أعمال تطوير كبيرة، حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات، وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة، والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .