شكرا لقرائتكم خبر عن قرود حدائق الأهرام مازالت هاربة.. والسكان: نقدم لهم الطعام من النوافذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغل هروب قردين من مالكهم بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة سكان المنطقة بالكامل، كما أثار موجه من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تداولت منذ قليل صورا للقرود أمام الشبابيك وعلى الأشجار، مؤكدين أنهم يقدمون لهم الطعام والمياه بعدما تأكدوا أنهم مسالمين.

وقال أحد سكان منطقة حدائق الأهرام، على إحدى صفحات الفيس بوك: "النسانيس عندي في البلكونة وبيخبطوا علي الشبابيبك طلعوا هادين جدا حطتلهم اكل ومياه"، وهو ما أكده عدد من السكان.

من جانبه أكد الدكتور محمد فاروق، مدير عام حدائق الحيوان، لـ"الخليج 365"، أنهم يحاولون ضبط القرود لحماية المواطنين، مستنكرا قيام عدد من المواطنين بتربية الحيوانات من هذه النوعية وعند عدم السيطرة عليها يتركونها .

وتحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على مالك القردين الهاربين بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة لبيان حصوله على التراخيص الخاصة بحيازتهما من عدمه.

من جانبها شكلت محافظة الجيزة لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، لضبط قردين هربا من أحد السكان بمنطقة حدائق الأهرام بحى الهرم، وذلك حرصا على عدم تعرض المواطنين لأى أذي.



























