شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زويل تعلن خفض الحد الأدنى للقبول لـ 75% لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل عن قرار مجلس الإدارة خفض الحد الأدني للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75 % ، مع استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقى لبشهادات العربية والأجنبية والازهرية وهو 85% وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة صباح أمس. ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 ، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.

وتم فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا وذلك لكافة الطلاب الراغبين في تسجيل أماكنهم بالمدينة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية ويستقبل المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022 حتى الأول من سبتمبر لعام 2021 وذلك طبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل وليس من خلال مكتب التنسيق فقط من خلال الموقع الرسمي لمدينة زويل

يذكر أن مدينة زويل خرجت من جامعتها حتى الآن 5 دفعات وبلغت نسبة توظيف خريجيها 90 %؜ خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج في الوقت الذي تبلغ نسبة التوظيف العالمية 60 %؜ خلال 6 شهور وهو ما يعكس جودة التعليم بمدينة زويل الذي يضاهي أرقى المعايير العالمية إضافة الى حصول نسبة كبيرة من الخريجين على منح كاملة بكبرى الجامعات العالمية للحصول على درجة الدكتوراة مباشرة دون حصولهم على الماجستير وتوقيع بروتوكولات تعاون مع هذه الجامعات لمنح شهادات مشتركة على مستوى الماجستير والدكتوراه

وتتميز الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تخصصاتها الحديثة التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن الدراسة مسار هندسي يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات

1- هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

2- هندسة النانو تكنولوجي

3- هندسة الطيران

4-هندسة البيئة

5- هندسة الفضاء والمعلومات

ودرجة بكالوريوس علوم في تخصصات

1- العلوم الطبية الحيوية

2- فيزياء الأرض والكون

3- علوم المواد

4- علوم النانو