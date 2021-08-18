شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلوم الصحية يطالب بتوحيد جهات الرقابة على الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أحمد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، نائب رئيس اتحاد العمال، بتوحيد جهات الرقابة على الغذاء، للحفاظ على غذاء وصحة المواطنين، بالإضافة إلى ضم العاملين بالجهات التى تشرف وتفتش على الغذاء لهيئة سلامة الغذاء تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة، مشيرا إلى أن الدولة تهتم خلال الفترة الحالية على تقدم كافة قطاعاتها على أسس علمية وقانونية قوية، مؤكدا ضرورة أن تسير هيئة سلامة الغذاء بنفس نهج الدولة.

وأضاف الدبيكى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأطباء البيطريين، المنعقد الآن بعنوان: تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار، أن الدساتير الدولية للغذاء أكدت أن الغذاء تداول وليس تناول، والذى يتطلب تفعيل دور المعنيين بالرقابة على تداول الأغذية، وأن يكون هناك تاريخ لكل منتج غذائى يتم تداوله فى مصر، يمكن الدولة من التعرف على بيانات تداوله وتاريخ وصوله، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مواد إصدار قانون سلامة الغذاء ليكون موازيا لكافة مبادرات الرئيس المعنية بالصحة كالتأمين الصحى الشامل.

كانت قد أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، تمسكها بتطبيق قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء بكل ما جاء به، ودعت دولة رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته بالتطبيق الكامل للقانون والذى من بينه مواده مادة رقم (4): بنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء و تنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء و ذلك بناءاً علي نص رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين و يحتفظ العاملين المنقولون بحد أدني بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل، كما أنه انطلاقاً من دور الأطباء البيطريين الوطنى تجاه الشعب المصرى الكريم فنحن متمسكون بأداء دورنا فى ضمان سلامة الغذاء (البروتيني من أصل حيواني ) للمواطن المصرى.