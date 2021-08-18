شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بملحقات المرافق الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 351 لسنة 2021 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية .

ونصت المادة الأولى، على أن تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الاداري التابعة لها او الملحقة بمبانيها والمخصصة لإقامة العاملين بها وذلك في سجلات تعد خصيصاً لهذا الغرض ، كما تنص المادة الثانية بأن يرخص للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التي يتبعها بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه .

وتضمنت المادة الثالثة بأنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع بوحدات السكن الإداري التابعة لها للعاملين بجهات إدارية آخري اذا كانت الوحدات تزيد عن حاجتها .

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.