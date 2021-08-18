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قرار جمهورى بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بملحقات المرافق الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 351  لسنة 2021 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية . 

 

ونصت المادة الأولى، على أن تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الاداري التابعة لها او الملحقة بمبانيها والمخصصة لإقامة العاملين بها وذلك في سجلات تعد خصيصاً لهذا الغرض ، كما تنص المادة الثانية بأن يرخص للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التي يتبعها بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه . 

 

وتضمنت المادة الثالثة بأنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع بوحدات السكن الإداري التابعة لها للعاملين بجهات إدارية آخري اذا كانت الوحدات تزيد عن حاجتها .

 

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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