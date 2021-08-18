شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف ضوابط تطعيمات كورونا للعاملين بالتعليم وطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم البدء في تطعيم العاملين بوزارة التربية بلقاحات كورونا وسيتم الانتهاء من تطعيمهم قبل يوم 1 أكتوبر المقبل.

وتابع: تم تخصيص ايقونة علي موقع حجز لقاح كورونا لتسجيل وحجز اللقاح للعاملين في التربية والتعليم.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات اليوم أنه سيتم البدء في تطعيم طلاب الجامعات في مستشفيات الطلبة التالعة للجامعات بالجمهورية وتم حصر 3 ملايين طالب حتى الآن.

وقال مجاهد إنه سيتم توفير تطعيمات الطلاب المبتعثين للخارج للتعليم في مقر وزارة التعليم العالي بحى السفارات بمدينة نصر.