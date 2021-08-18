شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بدرجات زمان.. توقعات بانخفاض القبول بكليات القمة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ملامح تنسيق القبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 فى الظهور، فالحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 362.5 درجة فأكثر، بالنسبة للشعبة العلمية أى بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954 والحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، وللشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033 وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالبا وطالبة.