شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة 2021.. 15 معلومة مهمة عن خطوات التظلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2021 74%، كما تستعد الوزارة لفتح باب التظلمات على النتيجة للطلاب، نقدم فى التقرير التالى 15 معلومة مهمة عن التظلم.
ـ التظلمات تنطلق الأحد المقبل وتستمر لأكثر من أسبوعين.
ـ يتم تقديم طلب التظلم إلكترونيا وليس فى لجان الإدارة بالمديريات.
ـ يتاح للطالب تقديم طلب التظلم وكتابة ملاحظاته عبر الرابط الإلكترونى.
ـ لا يوجد إطلاع على كراسات الإجابة كما كان يحدث من قبل.
ـ تقتصر ملاحظات الطالب على الدرجة التى حصل عليها فى المادة المتظلم عليها أو مجموعة الكلى.
ـ رابط التظلم سيتم إتاحته لجميع طلاب الثانوية العامة 2021.
ـ يسدد الطالب مبلغ مالى من المقرر أن يكون 100 جنيه عن كل مادة.
ـ رسوم التظلم تسدد فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ـ لجان مشكلة من التربية والتعليم تعمل على فحص طلبات التظلم.
ـ سيتم الرد على طلبات التظلم بشكل إلكترونى.
ـ من تقرر الوزارة زيادة درجاته سيتم إبلاغ مكتب التنسيق بها.
ـ بعد الزيادة يتم تقديم طلب لتغيير شهادة الطالب ويحصل على الزيادة المقررة.
ـ من حق أى طالب تقديم التظلم.
ـ يتم سداد مبلغ التظلم قبل تقديم الطلب.
ـ من حق الطالب الحصول على أى درجات ترى لجنة التظلمات أنه يستحقها.