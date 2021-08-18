شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة 2021.. 15 معلومة مهمة عن خطوات التظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2021 74%، كما تستعد الوزارة لفتح باب التظلمات على النتيجة للطلاب، نقدم فى التقرير التالى 15 معلومة مهمة عن التظلم.

ـ التظلمات تنطلق الأحد المقبل وتستمر لأكثر من أسبوعين.

ـ يتم تقديم طلب التظلم إلكترونيا وليس فى لجان الإدارة بالمديريات.

ـ يتاح للطالب تقديم طلب التظلم وكتابة ملاحظاته عبر الرابط الإلكترونى.

ـ لا يوجد إطلاع على كراسات الإجابة كما كان يحدث من قبل.

ـ تقتصر ملاحظات الطالب على الدرجة التى حصل عليها فى المادة المتظلم عليها أو مجموعة الكلى.

ـ رابط التظلم سيتم إتاحته لجميع طلاب الثانوية العامة 2021.

ـ يسدد الطالب مبلغ مالى من المقرر أن يكون 100 جنيه عن كل مادة.

ـ رسوم التظلم تسدد فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ـ لجان مشكلة من التربية والتعليم تعمل على فحص طلبات التظلم.

ـ سيتم الرد على طلبات التظلم بشكل إلكترونى.

ـ من تقرر الوزارة زيادة درجاته سيتم إبلاغ مكتب التنسيق بها.

ـ بعد الزيادة يتم تقديم طلب لتغيير شهادة الطالب ويحصل على الزيادة المقررة.

ـ من حق أى طالب تقديم التظلم.

ـ يتم سداد مبلغ التظلم قبل تقديم الطلب.

ـ من حق الطالب الحصول على أى درجات ترى لجنة التظلمات أنه يستحقها.