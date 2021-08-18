شكرا لقرائتكم خبر عن طقس آخر الأسبوع.. الأرصاد: شعور أفضل بحرارة الجو وانكسار موجتها جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة نهاية الأسبوع ، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة علي كافة الأنحاء مما يؤدي إلي شعور أفضل بدرجة الحرارة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى علي القاهرة 35 درجة، كما تنكسر الحرارة علي جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح والأجواء لطيفة ليلا علي كافة الانحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومزيد من ارتفاع فى نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 5 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء ، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.